Quantivedremo nel nuovo film della saga che verrà diretto e scritto da Taika Waititi?

È stato lo stesso filmmaker a rispondere al quesito durante la D23 Expo in un’intervista fatta con Entertainment Tonight.

Waititi ha confermato che il cinecomic annunciato durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego lo scorso luglio, vedrà Chris Hemsworth e Natalie Portman “condividere” il medesimo status.

Lei e un Thor, ma c’è sempre l’altro, quello originale interpretato da Chris Hemsworth. E non sarà chiamata Thor Femmina. Nei fumetti è stata battezzata Mighty Thor ed è su ciò che ci basiamo. Non potrei essere più felice ed emozionato di così.

Ecco le prime informazioni su Thor: Love and Thunder di Taika Waititi

Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. La decisione è stata presa dai Marvel Studios in virtù dei notevoli incentivi fiscali garantiti dal governo australiano. L’entità delle detrazioni fiscali dovrebbe a montare a 24 milioni di dollari mentre il nuovo progetto darà vita a 2500 posti di lavoro e a un indotto di almeno 178 milioni di dollari.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.