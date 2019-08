Qualche settimana fa, in occasione del Lake Como Film Festival al quale ha partecipato come ospite internazionale d’onore, abbiamo avuto l’opportunità di realizzare un’intervista con, celebrato attore di film come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, King Kong e la trilogia del Pianeta delle Scimmie, e regista di Breathe e Mowgli – il Figlio della Giungla. Abbiamo parlato a ruota libera della sua carriera, della recitazione in performance capture e dell’esperienza da regista, e questo poche ore prima che venisse confermato alla guida del sequel di Venom, film molto importante per la Sony ora che Spider-Man è slegato dalla produzione dei Marvel Studios ).

Ecco quindi la nostra intervista con Andy Serkis:

Avevo circa 17 anni quando andai a Torino a un incontro con Gino Acevedo: stava mostrando a una convention dedicata agli effetti visivi una maquette di Gollum. Ero molto appassionato del libro e dei film del Signore degli Anelli, e fu un’occasione unica per scoprire il processo creativo dietro a quello straordinario personaggio. Pochi anni più tardi, insieme ad alcuni amici, fondammo un sito chiamato BadTaste che ora compie 15 anni. Ovviamente è in onore di Peter Jackson. E ora è diventato uno dei siti più importanti d’Italia tra quelli dedicati al cinema e all’intrattenimento…

Fantastico, congratulazioni, davvero! Quindi capisci bene il motivo per cui non posso non chiederti un’opinione sulla nuova serie tv di Amazon. Nonostante tu non sia coinvolto nel progetto, volevo avere un tuo parere sulla possibilità che venga girato in Nuova Zelanda. Qualche settimana fa è stato rivelato che la produzione avrà base ad Auckland. So che conosci benissimo quella terra: oltre ad aver recitato nell’esalogia di Peter Jackson, sei anche stato regista della seconda unità dello Hobbit e hai avuto modo di lavorare a stretto contatto con l’industria cinematografica locale. Cosa ne pensi di questa notizia? I fan senza dubbio sono felici. La Nuova Zelanda ormai è sinonimo di Terra di Mezzo. È perfetta, è come se Tolkien avesse scritto con la Nuova Zelanda in testa. In realtà, il Drakensberg in Sud Africa è stata una delle sue principali ispirazioni. Ci sono tante somiglianze, pensa tra l’altro che ho girato parte del mio primo film, Breathe, sul Drakensberg. Detto questo, sono molto felice che facciano questa serie, soprattutto il fatto che esplori la “preistoria” del Signore degli Anelli. La Seconda Era, sì. Esatto, penso che a livello di produzione vera e propria sia stato coinvolto il Weta Workshop? Al momento non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale… Ah ecco, beh onestamente non so cosa stiano facendo, quello che posso dire è che sarebbe fantastico se li coinvolgessero perché hanno l’esperienza giusta. E ambientare la serie in Nuova Zelanda creerebbe dei parallelismi visivi con un mondo che è apprezzato veramente da tutto il pianeta.

Parliamo della tua carriera. Ovviamente sei entrato nella storia come attore di motion capture, oltre che come attore live action, ma ormai da diverso tempo hai iniziato anche a lavorare come produttore e regista, recentemente di Mowgli: il Figlio della Giungla [nota: l’intervista è stata fatta pochi giorni prima che venisse annunciato il coinvolgimento di Serkis come regista del sequel di Venom]. Che ruolo ha avuto Peter Jackson in tutto questo? Sei stato regista di seconda unità nella trilogia dello Hobbit, una produzione colossale e molto difficile: che esperienza è stata per te stare “dall’altra parte”? Dunque, era il 2011 e stavamo fondando The Imaginarium: l’obiettivo era creare uno studio di performance capture per ideare personaggi digitali concentrandosi sull’aspetto creativo oltre che su quello tecnologico, un luogo dove si potessero creare personaggi insieme a registi, sceneggiatori, animatori, attori, da utilizzare nei nostri film o in altre produzioni. Non si tratta solo di una casa di produzione, ma anche una IP Company, un’azienda che crea e gestisce proprietà intellettuali: tutto perché volevo perseguire la carriera da regista. Era tutto pronto, e proprio mentre stavamo per lanciare l’attività… Peter Jackson mi mandò un’email dicendomi: “vorremmo affidarti la regia della seconda unità dello Hobbit”. Ero convinto che il mio primo film sarebbe stata una piccola opera, con un piccolo cast in due o tre location. Invece la mia prima esperienza come regista è stata sul set dello Hobbit: mi sono ritrovato in Nuova Zelanda a girare per 200 giorni, con una delle troupe più immense e complesse che abbia mai visto, riprendendo a 48 fotogrammi al secondo in 3D nativo… con un cast gigantesco che passava dalla prima alla seconda unità, in location sparse per tutto il Paese. Ovviamente è stata un’occasione straordinaria per imparare, una vera e propria esperienza formativa. E questo anche e soprattutto grazie a Peter, che sia come professionista che come essere umano è una persona molto generosa, condivide sempre volentieri il suo sapere. Sapeva che volevo fare il regista e mi ha proposto di sfruttare quest’esperienza per imparare. Gli sarò sempre grato per avermi dato questa possibilità. Ha fatto la stessa cosa con Christian Rivers, che è cresciuto letteralmente sul set dei suoi film… Sì, e poi ha diretto Macchine Mortali. Quando vede la stessa sua passione in qualcuno, lo aiuta come può a trovare la sua strada, è veramente generoso.