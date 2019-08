Giusto qualche ora fa, la Lucasfilm ha diffuso online la preview speciale diproposta, inizialmente, alla D23 Expo.

Risale invece a qualche settimana fa il video di GQ in cui Simon Pegg parla a ruota libera dei suoi ruoli più iconici, da quelli interpretati nella Trilogia del Cornetto dell’amico Edgar Wright passando per Benji Dunn di Mission: Impossibile e Ogden Morrow in Ready Player One.

Nel video, che trovate qua, la star inglese parla anche di Unkar Plutt, il personaggio interpretato in Star Wars: Il Risveglio della Forza, ironizzando anche circa un suo possibile ritorno nel nono capitolo della saga.

Interpreto Unkar Plutt che è essenzialmente un mercante di rottami. Unkar è stato un ruolo interessante per me, perché l’ho interpretato indossando una tuta di grasso sintetico, una maschera di silicone con altre caratteristiche aggiunte con la CG. È stata tosta perché ho girato nel deserto di Abu Dhabi e c’erano circa 50 gradi e poi a Pinewood in un teatro di posta dove c’era una temperatura simile perché eravamo in studio. È stato grandioso interpretare una parte così importante dell’universo di Star Wars. E spero di non spoilerare nulla nel momento in cui vi dico che Unkar Plutt nell’Episodio 9, diventerà un personaggio importantissimo. In realtà lui è la Forza e in quanto tale è più importante di tutti gli altri. In particolare di Han Solo… o Luke Skywalker.