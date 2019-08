Alla lunghissima lista di nomi che vorrebbero vedere la Snyder Cut disi aggiunge ora anche quello di, direttore della fotografia del progetto.

In una nuova intervista a ComicBook Wagner ha dichiarato quando gli è stato chiesto se sarebbe curioso di vedere il taglio del film curato da Snyder: “Come fan e come ragazzo che ha lavorato con Zack su Justice League e che l’ha girato, sì. Voglio dire, fanculo, adorerei vedere il film di Zack”.

Wagner non ha potuto lavorare alle riprese aggiuntive del film per problemi legati ad altri progetti. Ma quanto è cambiato il progetto dopo tali riprese:

È difficile stabilire esattamente quanto sia cambiato, ma è cambiato molto. Sembrava molto diverso e questo lo trovo triste perché mi è piaciuto molto lavorare con Zack.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

FONTE: CB