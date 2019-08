Mortal Kombat: Chin Han e Hiroyuki Sanada entrano nel cast del progetto

Continuano a trapelare online nuove notizie riguardo il casting del nuovo film di. Secondo quanto riportato da Variety ora anche(Il Cavaliere Oscuro, Ghost in the Shell) e(L’Ultimo Samurai 47 Ronin) sarebbero entrati a far parte del cast del progetto. Il primo nei panni di Shang Tsung e il secondo in quelli di Scorpion.

I due attori affiancheranno i già annunciati Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Bridges), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan.

L’uscita del film nelle sale americane è fissata attualmente al 5 marzo 2021.