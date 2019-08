Ieri abbiamo visto il trailer finale dila pellicola di Todd Phillips interpretata da

Ed è stato a margine di questo debutto che il Los Angeles Times ha pubblicato un’interessante chiacchierata col filmmaker. Phillips ha rivelato svariati aspetti collegati alla lavorazione della pellicola, fra cui il lungo percorso di “convincimento” effettuato con lo studio.

È stato un processo lungo un anno da quando abbiamo finito lo script al momento in cui siamo riusciti a convincere le nuove persone coinvolte nel progetto circa la bontà delle nostre idee perché, inizialmente, lo avevo proposto a un team di gente completamente diverso. C’erano queste mail dove mi dicevano “Ma sei consapevole che vendiamo i pigiami di Joker da Target?”. C’erano un milione di ostacoli che dovevi affrontare uno alla volta. All’epoca li maledicevo tutti i giorni. Ma poi metto tutto in prospettiva e devo ammettere che sono stati alquanto audaci a farlo. D’altronde i film con cui sono cresciuto e che amo, sono questi “studi sui personaggi” della cinematografia anni settanta, pellicole che non puoi realizzare col clima attuale. E così mi sono detto “Perché non fare un film del genere con i personaggi dei fumetti?”.

Il filmmaker prosegue spiegando di non vedere l’ora di mostrare la sua creatura al pubblico, nonostante la consapevolezza che, magari, potrebbe non piacere a tutti e la certezza che, prima o poi, ci sarà una nuova interpretazione dell’iconico villain:

Ci saranno sempre i contrari, ma da quello che ho “raccolto” finora sul momento che sta attraversando il film in materia di responso ai vari materiali promozionali che abbiamo diffuso, mi pare che la maggioranza dei fan sia emozionata all’idea di percorrere insieme a noi questa strada così differente. Anche perché poi non si tratta di sicuro dell’ultimo film di Joker che vedremo. Potrebbe essere l’unico che Joaquin ed io facciamo, ma poi arriveranno altre persone e ne faranno un altro come accaduto con Spider-Man. Quindi state tranquilli: se questo non vi piace, prima o poi verrà nuovamente reinventato. Ed è questo l’aspetto divertente di questi personaggi. In una certa maniera i fumetti sono come Shakespeare, pensate alle tante versioni di Amleto e Macbeth che abbiamo visto. Hanno fatto quattro o cinque versioni differenti del Joker negli ultimi 25, 30 anni per cui perché non farne un’altra che sia incredibilmente diversa?

Il regista ha anche rivelato che il suo attore, Joaquin Phoenix, ha perso quasi 24 chili per calarsi nei panni di Arthur Fleck.

Vi ricordiamo che la World Premiere si terrà al Festival di Venezia il 31 agosto.

Joker, i dettagli del film

“Joker” ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.