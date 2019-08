Insieme al nuovo trailer di, pellicola in uscita questo autunno, è arrivata online anche un’intervista concessa da

Il regista e ideatore della saga figura, infatti, come produttore della pellicola diretta da Tim Miller che azzera completamente tutto quello che abbiamo visto da Terminator 3 in poi andandosi a collegare direttamente ai primi due seminali episodi diretti proprio da Cameron.

Nella chiacchierata con l’autorevole magazine di cinema, il filmmaker parla della rinascita della saga, del suo contributo creativo e della possibilità di dare vita a una nuova Trilogia.

Ecco la nostra traduzione delle parti salienti.

Suppongo sia una prospettiva di alto livello alquanto insolita visto che non ho avuto nulla a che fare con i tre film intermedi, ma quando ne ho parlato con David Ellison della Skydance la sua idea era sostanzialmente quella di ricollegarsi a Terminator 2 che è uno dei suoi film preferiti. Ha sempre creduto al potenziale del franchise ma è davvero convinto che il suo stesso film, Genisys – e devo dire che è stato incredibilmente onesto con me da questo punto di vista – non sia stato all’altezza e che non abbia fatto davvero quello che aveva intenzione di fare. Per questo mi ha detto “Facciamo tabula rasa e colleghiamoci a Terminator 2”. Un’idea davvero intrigante […] Abbiamo trascorso svariate settimane cercando di capire quale fosse la storia che volevamo raccontare in maniera tale da avere qualcosa da sottoporre a Linda. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a lavorare su di essa e quando abbiamo iniziato a fare chiarezza, l’abbiamo osservata come una vicenda con un arco narrativo di tre film, per cui c’è davvero tanto da raccontare. E se saremo così fortunati da fare un po’ di soldi con Destino Oscuro sappiamo già molto bene dove andare a parare con i prossimi film.