Empire ha svelato la sua nuova cover dedicata a, il nuovo film di Martin Scorsese prodotto da Netflix.

Nello scatto il filmmaker è ritratto insieme a Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Potete vederla qua sotto!

The Irishman: le maggiori catene di multisala europee non proietteranno il film di Scorsese

Come già accaduto negli Stati Uniti, anche in Europa le maggiori catene di multisala stanno boicottando la pellicola prodotta dal colosso dello streaming.

Vue Cinema ha già fatto sapere che non proporrà la pellicola nelle sue sale sparse fra UK, Irlanda, Olanda, Italia (dove opera con il banner The Space), Germania, Danimarca, Polonia, Lettonia e Lituania. Si parla di più di 2000 schermi in oltre 228 sale.

Questa la posizione ufficiale della compagnia:

Nonostante The Irishman sia diretto da uno dei veri giganti del cinema, Netflix ha scelto di non dare al film la giusta distribuzione cinematografica che merita. La nostra politica è quella di accogliere solo quei titoli che beneficiano di un pieno lancio cinematografico, una pratica ben nota dell’industria che crea e delinea i profili culturali dei blockbuster garantendo un’esperienza più coinvolgente e immersiva per il pubblico mostrando eccezionali contenuti nella maniera più adeguata con cui devono essere proposti e fruiti.

Anche Picturehouse, la catena arthouse di Cineworld attiva in Inghilterra con 23 schermi, non proietterà The Irishman.

The Irishman, la sinossi!