Deadline a proporre le prime immagini, dramma di spionaggio diretto da(Sils Maria, Personal Shopper).

Il film debutterà domani al Festival del Cinema di Venezia, cui stiamo partecipando anche grazie al prezioso contributo dei nostri sottoscrittori.

Scritto dallo stesso Assayas e basato sul libro “The Last Soldiers of the Cold War” di Fernando Morais, il progetto segue la vera storia di un gruppo di spie cubane che negli anni ’90 scovarono una rete di terroristi con base in Florida che si espandeva fino all’America centrale. Il tutto con il benestare del Governo degli Stati Uniti.

Nel cast della pellicola troviamo Edgar Ramírez e Penelope Cruz cui si aggiungono Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas e Leonardo Sbaraglia.

Potete vedere la clip cliccando sull’immagine qua sotto: