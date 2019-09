Secondo quanto riportato da Deadline (Big Little Lies) affiancherà Robert De Niro e Shia LaBeouf nel cast di crime drama diretto da Joshua Michael Stern (Jobs, Graves).

Basato su una sceneggiatura di Anthony Thorne e Michael Tovo il film segue un ex detenuto (LaBeouf) che dopo essere stato scarcerato dalla prigione in cui era detenuto per aver ucciso un uomo innocente durante una violenta rapina deve rientrare nella sua vecchia vita e insieme a suo padre (De Niro) salvare il fratellino minore da una vita di criminalità e droga.

In After Exile Shailene Woodley vestirà i panni di Dana, una donna cresciuta con Mike Delaney (LaBeouf) la cui relazione li porta in una vita fatta di droga e depressione. Una volta che Mike esce di prigione la ragazza cerca di riallacciare il loro rapporto trasferendosi con lui e il padre (De Niro).

Le riprese di After Exile avranno inizio a novembre a Philadelphia.

