Settembe si apre con un primo weekend nettamente positivo, in crescita rispetto a un anno fa dopo un agosto straordinario. Al primo posto rimane, che raccoglie altri 6.3 milioni di euro (e ottiene una media di quasi seimila euro) battendo il secondo weekend di(pochi mesi fa totalizzava infatti quasi 4 milioni). Complessivamente la pellicola ha già superato i 26.1 milioni di euro, una cifra veramente notevole anche e soprattutto visto il periodo dell’anno.

Debutta al secondo posto Attacco al Potere 3, con 942mila euro (il secondo film aveva raccolto 1.3 milioni). Terza posizione per Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con 314mila euro e un totale di 5.8 milioni di euro.

Apre al quarto posto 5 è il Numero Perfetto, con 228mila euro, mentre al quinto posto troviamo Il Signor Diavolo con 209mila euro e un totale di 816mila euro.

Al sesto posto apre Genitori Quasi Perfetti, con 156mila euro in quattro giorni, mentre al settimo posto Blinded by the Light apre con 114mila euro. Ottava posizione per Teen Spirit, che apre con 66mila euro, mentre al nono posto Crawl – Intrappolati incassa 56mila euro e sale a 783mila euro complessivi. Chiude la top-ten L’Amour Flou con 50mila euro in quattro giorni.