Tanto per cominciare, la star ha ammesso di non sapere per quante volte vestirà i panni del Crociato di Gotham:

Non so davvero nulla. Ho un’idea sul come fare quattro scene, ma poi sto lavorando gradualmente sul resto.

L’intervistatore chiede poi conto a Robert Pattinson di un vecchio “commento mondano” fatto su Joker senza citarlo nuovamente. Questo non ha comunque impedito all’attore di ritrattare la sua affermazione:

Oh, mer*a. Non avrei proprio dovuto dire quella cosa. Non ho ancora dimestichezza con questi film dove tutto può essere uno spoiler. Sono più avvezzo a questi film art-house che puoi rivedere anche tre volte senza capire realmente di cosa parlino.

Cosa significherà? Ci sono effettivamente dei piani per collegare Joker alle prossime pellicole dell’Uomo Pipistrello? La Warner Bros. ha un progetto in tal senso? E se è effettivamente così, come si coniugherebbe la cosa con il potenziale esordio dell’etichetta DC Black?

Staremo a vedere…

Joker, i dettagli del film in concorso a Venezia 76

“Joker” ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.

Il film uscirà nei cinema italiani il 3 ottobre, il giorno dopo in quelli americani.