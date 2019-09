Forse ricorderete che, durante il panel dei Marvel Studios alla D23 Expo, il presidenteha confermato l’ingresso dinel cast

L’attore, celebre per aver interpretato John Snow nel popolare show HBO Il Trono di Spade, interprererà Dane Whitman / Cavaliere Nero.

Il cinecomic Marvel proporrà quindi una vera e propria reunion di Game of Thrones visto che la presenza di Richard Madden (Robb Stark) era nota già da tempo.

Ed è stato proprio Madden ad affrontare l’argomento con EW:

È fantastico. Sono trascorsi quasi dieci anni da quando abbiamo lavorato insieme. Poi abbiamo proseguito un po’ facendo cose differenti, ma sono davvero emozionato al pensiero di tornare sul set insieme a lui.

In un’altra chiacchierata con GQ UK, Richard Madden ha risposto in maniera decisamente allusiva alla domanda “Sei stato vittima dell’effetto starstruck quando ti sei trovato circondato da gente come Angelina Jolie e Salma Hayek?”:

Ho spesso provato quella sensazione e poi ci sono altri nomi che devono essere ancora annunciati, il cast di questo film sarà una roba folle.

Di chi si tratterà e quando lo scopriremo?

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh). Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

