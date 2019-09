La Disney ha diffuso in rete dei nuovi character poster italiani di, il sequel del film con Angelina Jolie ed Elle Fanning diretto questa volta da, uno dei due registi dell’ultimo Pirati dei Caraibi.

Potete ammirare i poster qua sotto:

Le riprese di Maleficent II, sequel del successo internazionale del 2014 Maleficent, si sono svolte presso i Pinewood Studios e in diverse ambientazioni del Regno Unito nel corso del 2018. L’attrice premiata con l’Oscar® e tre Golden Globe® Angelina Jolie (Ragazze Interrotte, Wanted – Scegli il Tuo Destino) ed Elle Fanning (L’Inganno, Super 8) torneranno a interpretare Malefica e la Principessa Aurora, due personaggi provenienti dal classico d’animazione Disney La Bella Addormentata nel Bosco, la cui storia mai raccontata aveva preso vita sul grande schermo in Maleficent.

L’attrice premiata con il Golden Globe® Michelle Pfeiffer (Assassinio sull’Orient Express, Ant-Man and The Wasp), candidata all’Emmy® e a tre premi Oscar®, entra a far parte del cast nel ruolo della Regina Ingrith. Con lei anche l’attore candidato all’Oscar® e al Golden Globe® Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 Anni Schiavo), Ed Skrein (Deadpool, Il Trono di Spade) e Robert Lindsay (My Family, Wimbledon). Harris Dickinson (Darkest Minds, Trust) si unisce al cast di Maleficent II nel ruolo del Principe Filippo.

Diretto da Joachim Rønning (Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Kon-Tiki) Maleficent II è scritto da Linda Woolverton (Alice in Wonderland, La Bella e la Bestia) e Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster (Transparent), e prodotto da Joe Roth (Alice Attraverso lo Specchio, Il Grande e Potente Oz, Maleficent) e Angelina Jolie.

Il film vede inoltre il ritorno di alcuni membri del cast del successo del 2014, tra cui Sam Riley (PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, Control) nel ruolo di Fosco, la candidata all’Oscar® Imelda Staunton (Pride, i film di Harry Potter) nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple (La Ruota delle Meraviglie – Wonder Wheel,Espiazione) nel ruolo della fatina Verdelia e la candidata all’Oscar® Lesley Manville (Il Filo Nascosto, Topsy-Turvy – Sotto-Sopra) nel ruolo della fatina Fiorina.

Uscito nelle sale italiane il 28 maggio 2014, Maleficent incassò oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo, mostrando al pubblico gli eventi che indurirono il cuore di una delle più famigerate antagoniste Disney spingendola a lanciare una maledizione sulla piccola Principessa Aurora. Maleficent II, ambientato diversi anni dopo, continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere la brughiera e le creature magiche che la abitano.