[..] Non posso rispondere alla tua domanda. No, intendo che, penso che… è morto. Vero? Vero? Vero?

neisul grande schermo? Il destino del personaggio visto inè stato piuttosto chiaro… apparentemente. Durante un evento organizzato da Google “Broadway’s Sea Wall / A Life”ha cercato di rispondere a questa domanda di un fan che lo ha messo un po’ in difficoltà.

Trovate la risposta dell’attore al minuto 49 nell’intervista qua sotto:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.