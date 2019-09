Ottime notizie per i fan italiani del Grande Lebowski che non vedono l’ora di vedere, lo spin-off con John Turturro nuovamente nei panni dell’irriverente campione di bowling Jesus Quintana, qui al centro di una vicenda che lo vede parte di un trio di disadattati in fuga dalla legge.

Sebbene infatti la pellicola esca negli Stati Uniti e in altri mercati nel 2020, nel nostro paese arriverà in anteprima mondiale al cinema il 17 ottobre grazie a Europictures.

Questa la sinossi ufficiale del film, che fino a qualche mese fa era noto col titolo di lavorazione Going Places (come il film del 1974 di Bertrand Blier da cui è tratta la storia) e che è in produzione da quasi quattro anni:

John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua – dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società – durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli stereotipi convenzionali…

Turturro è anche sceneggiatore e regista della pellicola, che ovviamente ha avuto il benestare dei Fratelli Coen. Nel cast, accanto ai tre protagonisti, anche Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e Christopher Walken.