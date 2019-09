In attesa del nuovo trailer che dovrebbe arrivare a breve sono approdati in rete i character poster dei protagonisti di, ultima fatica di(Independence Day, The Day After Tomorrow) incentrato sulla Battaglia delle Midway che arriverà il 28 novembre nelle nostre sale.

Del cast fanno parte Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Darren Criss, Keean Johnson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson.

Potete ammirare tutti i poster qua sotto:

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

Midway

























Le prime informazioni su Midway

Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta le eroiche e strazianti imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra.