Se in un primo momento, infatti, avevamo annunciato che il film sarebbe stato proiettato il 17 settembre (il giorno prima dell’uscita in sala) alle ore 22:00 presso la sala ARIA in pellicola 35mm in lingua originale senza sottotitoli, oggi vi riveliamo che la stessa proiezione sarà in realtà CON i sottotitoli, e che sempre alle 22:00 si terrà anche la proiezione del film in lingua italiana Dolby Atmos presso la gigantesca Sala Energia!

Per l’occasione, verrà proiettato lo speciale saluto di Quentin Tarantino riservato al pubblico di Arcadia e ai lettori di BadTaste.it.

Questi i link per prenotare i vostri posti per l’anteprima di C’era una volta a Hollywood: