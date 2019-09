Podio quasi invariato al box-office italiano, nonostante le nuove uscite di giovedì:continua il suo dominio della classifica incassando altri 276mila euro e salendo a 6.8 milioni di euro, mentreal secondo posto incassa 182mila euro e sale a 34.2 milioni di euro. Debutta invece al terzo posto, il film con Enrico Brignano che incassa 62mila euro.

Quarta posizione per un altro esordio, quello di Angry Birds 2, con 56mila euro: il primo film aprì con 154mila euro (anche se era inizio estate). Chiude la top-five Martin Eden con 46mila euro e un totale di 725mila euro.

Le altre nuove uscite: all’ottavo posto E Poi c’è Katherine incassa 9.100 euro, al nono posto Strange But True incassa 7.600 euro, al decimo Grandi Bugie tra Amici incassa 6.400 euro. Apre al dodicesimo posto La Mafia non è più Quella di una Volta, che nonostante il premio a Venezia incassa solo seimila euro (è uscito in poche decine di sale), Tolkien debutta al quattordicesimo posto con 5.100 euro, Good Boys al quindicesimo con 4.600 euro, La Vita Invisibile di Euridice Gusmao al sedicesimo con 4.000 euro. Vox Lux, arrivato finalmente in sala, apre al ventesimo posto con 2.400 euro.