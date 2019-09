Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Variety ha di recente incontrato Gary Dabuerman per parlare die nello specifico dell’umorismo presente nel film di Andy Muschietti ora nei cinema italiani.

Lo sceneggiatore ha prima di tutto fatto riferimento a una sequenza presente nel film in cui Bill Hader imita il balletto di Pennywise presente nel Capitolo Uno. Dabuerman ha in effetti svelato che quel momento è stata tutta farina del sacco di Hader: “Queste sono cose di cui vorrei prendermi il merito, ma è stato Hader […] È stato davvero avvincente per me scoprire come ha reagito il cast a tutti i nostri input“.

Lo sceneggiatore ha poi spiegato che l’umorismo è stato necessario:

C’è bisogno di quelle risate. Credo che anche il primo sia molto divertente, il cast è pieno di persone davvero spassose, perciò è impossibile non ridere quando hai a che fare con tipi come Bill Hader. Credo che le battute presenti nel film siano fedeli allo spirito del primo.

A seguire la sinossi e le note di produzione:

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio.

James McAvoy interpreta Bill; la nominata all’Oscar Jessica Chastain è Beverly; Bill Hader ritrae Richie; Isaiah Mustafa è Mike; Jay Ryan interpreta Ben; James Ransone è Eddie, e Bill Skarsgård interpreta il protagonista Pennywise. Andy Bean è Stanley, mentre tornano ai loro ruoli originali di membri del Club dei Perdenti Jaeden Martell nei panni di Bill; Wyatt Oleff nei panni di Stanley; Sophia Lillis nei panni di Beverly; Finn Wolfhard nei panni di Richie; Jeremy Ray Taylor in quelli di Ben; Chosen Jacobs in quelli di Mike, e Jack Dylan Grazer è nuovamente Eddie.

