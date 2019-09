Rian Johnson ha condiviso su twitter i poster dei protagonisti di, il nuovo film scritto e diretto dal regista di

Il cast del progetto è davvero gremito, con nomi del calibro di Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer.

Potete ammirare i poster dei protagonisti di Knives Out di seguito. Aggiorneremo l’articolo non appena saranno disponibili anche gli altri.

Uno dei protagonisti del film, Chris Evans, ha parlato del progetto in occasione del Toronto International Film Festival. All’attore è stato chiesto nello specifico un parere sul passaggio da un film come Avengers: Endgame a un giallo come quello raccontato da Johnson in arrivo a fine anno, un passaggio da lui definito “molto fluido“:

È un film di gruppo, perciò ho dovuto collaborare con un mucchio di persone e pertanto, stranamente, ho avvertito un simile senso di familiarità.

Nonostante atmosfere simili, il personaggio interpretato questa volta è stato diverso da Captain America:

Nei film Marvel interpreto un tipo un po’ più taciturno, un po’ più altruista. In questo film interpreto qualcuno di più spregevole.

L’esperienza in generale, comunque, è stata grandiosa:

E, in tutta onestà, altrettanto spassosa. Tutti sul set hanno dato il massimo, tutti amavano quello che facevano. È stata davvero una benedizione.

L’uscita è fissata al 27 novembre 2019.

