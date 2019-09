Deadline riporta in esclusiva che la JS Entertainment e Starlight Media hanno acquistato i diritti di sfruttamento di, il cortometraggio horror diretto da Lucas Paulino e Ángel Torres.

Paulino e Torres dirigeranno l’adattamento cinematografico che sarà prodotto da Sam Raimi e dalla Ghost House di Rob Tapert che ha un accordo produttivo con la Starlight. Clraig Flores figurerà inoltre come produttore attraverso la sua casa di produzione Bread & Circuses Entertainment.

Al momento i produttori sono in cerca di sceneggiatori.

Nel cortometraggio, scritto da Paulino and Torres, due giovani fratelli scoprono con orrore che la favola della buonanotte raccontata dalla mamma ha preso vita.

Intitolato in originale El Cuento, il cortometraggio è stato presentato a diversi festival e a scoprirlo sono stati Michael & Shawn Rasmussen al Fantasia Film Festival: i due saranno produttori esecutivi. Di recente hanno lavorato con Raimi a Crawl – Intrappolati (con Kaya Scodelario), che con un budget di 13.5 milioni è arrivato a quota 83,5 in tutto il mondo.

Qui potete trovare il trailer e alcune immagini dell’horror noto in inglese come Bedtime Story.

Paulino e Torres hanno lavorato nel settore creativo di agenzie pubblicitarie come BBDO e Saatchi & Saatchi, tra le tante. In Spagna hanno lavorato con brand come Coca-Cola, Renault, Toyota, Powerade, Visa, FOX e J&B. Nel 2014 hanno fondato la loro agenzia pubblicitaria, El Ruso de Rocky, che di recente è stata definitiva la migliore agenzia indipendente in America Latina.