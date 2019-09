View this post on Instagram

Number One in the World Two Weeks in a Row. We didn’t do that. YOU did that. So, from the bottom of our hearts, THANK YOU. Thank you to the fans, the repeaters, the first-time goers, the future goers. Thank you for everything. @itmovieofficial 🇦🇷Número Uno en el Mundo dos semanas seguidas. Nosotros no hicimos eso, lo hicieron USTEDES. Desde lo más profundo de nuestros corazones, GRACIAS. Gracias por todo.