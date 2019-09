Come sappiamo l’attoreè stato ricoverato in terapia intensiva negli scorsi giorni a causa di un incidente. Le cose stanno migliorando, secondo quanto rivelato dalla moglie dell’attore sui social, tuttavia Haig non ha potuto ovviamente partecipare alla premiere di, film diin cui torna a vestire i panni di Captain Spaulding (ruolo già rivestito anche in La Casa del Diavolo e in La Case dei 1000 Corpi).

Variety ha avuto modo di parlare con Zombie e gli altri protagonisti del film all’anteprima di 3 From Hell, toccando anche l’argomento della salute del collega:“Sid mi disse una volta che nella sua famiglia vivono tutti molto a lungo, quindi ci conto”, ha dichiarato Rob Zombie.

“Stiamo tutti augurando del bene a Sid”, ha dichiarato poi Jeff Daniel Phillips, “È un peccato che non possa essere qui stasera perché è davvero un punto di riferimento per questa serie di film. [..] Non saremmo qui se non fosse per lui”.

Anche l’attrice Dee Wallace ha espresso il suo sostegno verso Haig: “Adoro così tanto Sid. Siamo amici da sempre e lo porto nel mio cuore. So che andrà tutto bene”

“Sta facendo del suo meglio da quello che ho sentito”, ha poi detto Bill Moseley (che interpreta Otis Firefly), “Grazie a sua moglie e al suo account Instagram so che tra poco uscirà dalla terapia intensiva”.

Le prime informazioni su 3 From Hell

Del cast del film diretto da Rob Zombie fanno parte Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker (Assault on Precinct 13).

Il film è arrivato nelle sale americane il 16 settembre.

FONTE: CB