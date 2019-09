Il momento più sorprendente diè di sicuro il ritorno dinei panni di J. Jonah Jameson che vediamo in una delle scene post-crediti.

Ed è proprio di questa rivelazione che ha parlato Martin Starr, l’interprete di Roger Harrington, in un’intervista rilasciata a CB.com.

Quando gli viene chiesto quale sia il personaggio che non vede l’ora di rivedere, ammette che si tratta proprio dell’iracondo e smargiasso direttore del Daily Bugle.

Se devo essere onesto, ho amato il ritorno di J. Jonah Jameson. Quel reveal finale è stato divertentissimo per me. Adoro J.K. Simmons, lo ritengo un essere umano fenomenale e un attore di incredibile talento. Èd è perfetto per quel personaggio.

Starr ammette anche di aver scoperto il cammeo solo quando ha potuto vedere il final cut del film:

In film come questi ti puoi permettere il lusso di un budget che prevede delle riprese aggiuntive. Intendevano farle e questo era un passaggio che volevano aggiungere proprio in quel contesto visto che le finanze lo permettevano. Un momento davvero divertente che è stato aggiunto in seguito. Nei film indipendenti non hai queste possibilità, se hai dei ripensamenti, ma il film è finito è fatta.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.