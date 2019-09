In occasione della promozione dell’edizione home video di Spider-Man: Far From Home , ecco un nuovo video dal set con alcune papere.

Si tratta di un momento con protagonisti Tom Holland e Jake Gyllenhaal che non riescono a restare seri durante le riprese di una scena.

Potete ammirare la clip dal set di Spider-Man: Far From Home qui di seguito:

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi: