Il Presidente e CEO della Walt Disney Co. ha scritto un libro di memorie, che verrà edito da Random House negli Stati Uniti nel corso del mese, dal titolo “The Ride of A Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company”.

Vanity Fair (via Deadline) ha pubblicato alcuni interessanti estratti in anteprima in cui l’executive ricorda Steve Jobs co-fondatore e amministratore delegato della Apple morto il 5 ottobre del 2011 all’età di 56 anni.

Iger racconta di aver appreso da Jobs solo dieci minuti prima che venisse annunciata l’acquisizione della Pixar da parte della Disney per la cifra di 7.4 miliardi di dollari, che il suo tumore si era riaffacciato in maniera decisamente grave.

Credo che se fosse ancora vivo, avremmo unito le due compagnie o quanto meno discusso la questione in maniera molto seria. Fra le sue tante frustrazioni c’era la sensazione che, spesso, fosse troppo complicato riuscire a fare qualcosa con la Disney.

Steve Jobs, in seguito alla vendita del celeberrimo studio di animazione, aveva ricevuto “in cambio” circa il 7% di azioni Disney diventando, de facto, l’azionista singolo di maggioranza della compagnia (in seguito alla sua morte le azioni sono prima passate in mano a sua moglie e allo Steven P. Jobs Trust da lei supervisionato e poi ridotte della metà).

Stando alle parole di Iger, Jobs è stato anche importante per un’altra fondamentale operazione della Disney, quella che ha portato all’acquisto della Marvel: