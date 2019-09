La nobile famiglia Crawley, e la relativa servitù, die la furia vendicativa didi

Chi vincerà? Gli aristocratici d’Oltremanica o il celeberrimo reduce del Vietnam?

Sono infatti queste le pellicole che, nel fine settimana alle porte, si contenderanno la prima posizione al box office nordamericano.

Le stime di Deadline vanno un po’ al rialzo rispetto a quelle di ProBoxOffice che vi avevamo fornito a fine agosto che parlavano di un’apertura, per il film British d’antan, intorno ai 20 milioni di dollari. Tanto il lungometraggio basato sulla serie di Julian Fellowes quanto quello con Stallone dovrebbero esordire con una cifra compresa fra i 23 e i 25 milioni di dollari (resta da vedere quale chi si attesterà sul versante più alto della forbice).

Secondo alcuni analisti di mercato, Downton Abbey potrebbe aver beneficiato della buone prevendite e, considerato il target, dovrebbe godere più che altro di un pubblico concentrato nei primi spettacoli e non in quelli a tarda notte (che potrebbero fare il gioco di Rambo).

Va però notato che Downton Abbey è già, sostanzialmente, un successo assicurato. Il film è in cartellone dallo scorso fine settimana in 17 mercati, Inghilterra inclusa, e ha già guadagnato circa 12 milioni di dollari (il budget stimato esclusa P&A è di 13), quindi non necessita di incassi in stile blockbuster per risultare profittevole per la Carnival Films, la Focus Features e la Universal.

In ogni caso, appuntamento a lunedì per la nostra consueta analisi finale del BO del fine settimana.

Alla regia troviamo Michael Engler su uno script di Julian Fellowes. Brian Percival, regista dell’episodio pilota della serie, figurerà produttore esecutivo con Nigel Marchant.

Nel cast troveremo quasi tutti i protagonisti della serie: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e il premio Oscar Maggie Smith. Al cast originale si aggiungono Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

