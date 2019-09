Qualche giorno fa il profilo Twitter Ufficiale di ha condiviso una foto di Daisy Ridley che è stata scambiata da tutti – noi compresi lo ammettiamo – come un’immagine promozionale inedita di

Per quel che ci riguarda, abbiamo prontamente segnalato la svista appena ce ne siamo resi conto.

Considerata la mole di bailamme che si è generata online, Pablo Hidalgo, il boss dello storygroup della Lucasfilm, ha diffuso un tweet in cui ha spiegato per quale scena di Gli Ultimi Jedi la gente stia impazzendo, per errore, in rete:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

CORRELATI CON STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).