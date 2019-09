Sono partite finalmente le riprese degli Eterni , il secondo cinecomic targato Marvel Studios in arrivo nel 2020, come dimostrano le prime foto dal set.

A pubblicare i primi scatti rubati è stato il Daily Mail, come potete vedere cliccando qui.

Nelle foto possiamo dare un primissimo sguardo (anche se a bassa risoluzione) ad Angelina Jolie in costume di scena. L’attrice è stata scelta dalla Casa delle Idee, ricordiamo, per interpretare Thena. Non si capisce molto della sequenza a parte un intrigante dettaglio: Thena si trova nei pressi di un lago intenta a spargere delle ceneri in acqua.

Dopo la posa dell’attrice – spiega il sito – la produzione ha girato alcune inquadrature di un grosso falò.

Potete accedere alla galleria di prime foto dal set degli Eterni cliccando qui o sulla foto in calce.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

