Il Bat-Segnale è senza dubbio una delle immagini più riconoscibili nell’iconografia dei supereroi, e questo sarà uno spettacolo straordinario che trascende i confini, le lingue e le culture per unirci in un’unica esperienza. Siamo orgogliosi di inviare il Bat-Segnale in occasione del Batman Day, perché è un modello di ispirazione che ci fa credere che sia possibile trasformare le avversità in qualcosa di positivo. Batman Day è una celebrazione globale per tutti i fan.

Come sapete, oggi è il, e per celebrare gli 80 anni del Cavaliere Oscuro la DC e la Warner Bros. hanno scelto di illuminare il cielo accendendo il Bat-Segnale in varie città del mondo e organizzando eventi per i fan. In Italia la location prescelta è stata Piazza dei Cinquecento: il Bat-Segnale è stato acceso a partire dalle ore 20 sulla facciata della stazione Roma Termini, come ha annunciato ieri Pam Lifford, presidente della Warner Bros. Global Brands and Experiences:

Noi eravamo presenti, ed ecco le foto dell’evento!

BATMAN DAY: IL BAT-SEGNALE A ROMA

Batman Day - Roma 2019

I fan possono continuiare a seguire i festeggiamenti con il nuovo interattivo Bat-Tracker di Batman, iniziativa lanciata oggi da DC. Quando ogni città accenderà l’iconico simbolo, il Bat-Tracker mostrerà le proiezioni in tempo reale. Ulteriori informazioni sulle celebrazioni del Bat-Segnale e sulle attivazioni nelle diverse città sono disponibili su Batman80.com.

Per assistere di persona ad una di queste proiezioni, basterà recarsi nelle città e nelle location indicate poco prima delle 20, ora locale.

Quindi cominciate a pensare a quale maglietta di Batman indossare, cittadini di Melbourne, Australia, perché sarete i primi a celebrare sotto il Bat-Segnale nella Federation Square di fronte a Flinders Street, nove ore prima di Londra e quattordici ore prima di New York (Gotham City!).

Le maggiori città che invieranno il Bat-Segnale sono:

Tokyo, MAGNET by SHIBUYA109 all’incrocio di Shibuya

Berlino, Potzdamer Platz 11

Roma, Piazza dei Cinquecento – Facciata RomaTermini

Parigi, Galeries Lafayette

Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Londra, Senate House

San Paulo, presso Itaúsa – LMB

New York

Montreal, Complex Dupuis

Città del Messimo, Torre Reforma

Los Angeles, City Hall

Ovviamente, le celebrazioni per il Batman Day non sarebbero complete senza qualcosa di super speciale a Gotham City. Presso il negozio Barnes & Noble di Union Square si terrà una sessione di autografi e un panel moderato dall’editore DC Dan DiDio, a cui parteciperanno pluripremiati artisti e scrittori di Batman come Scott Snyder, Peter J. Tomasi, James Tynion, IV e Brad Walker. Inoltre per tutto il giorno si terranno inoltre speciali attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

A Los Angeles, DC e Warner Bros. organizzeranno una speciale maratona notturna di 5 Km in onore di Batman, completa di celebrazioni per i fan. Quest’ultimi potranno partecipare iscrivendosi su DCBatmanRun.com. Si terranno maratone anche in tutta l’Asia (Shanghai, Manila, Singapore, Seoul e Bangkok), l’America Latina (San Paolo, Città del Messico) e l’Australia (Brisbane).

SU BATMAN & IL BAT-SEGNALE

Il personaggio fu introdotto per la prima volta al pubblico nel #27 di Detective Comics (Marzo 1939) per DC, creato da Bob Kane con Bill Finger. Il Bat-segnale fece la sua prima apparizione nel #60 di Detective Comics (Dicembre 1941).

Trovate tutte le notizie sui fumetti di Batman in questa pagina.