Il famelico coniglio assassino assetato di sangue è il protagonista di un divertente segmento di(film del 1975 diretto da Terry Gilliam e Terry Jones) arriverà presto in versione peluche. Per tutti i fan del sanguinoso roditore Entertainment Earth ha aperto il pre-order per una replica in versione peluche dell’iconico coniglio, con tanto di sangue sul muso e denti affilati.

Ecco le immagini del prodotto:

Monty Python e il Sacro Graal Coniglio Peluche

Monty Python e il Sacro Graal Coniglio Peluche



FONTE: GT