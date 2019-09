Sono partite con un leggerissimo anticipo rispetto a quanto si vociferava le riprese di, il nuovo film dell’Universo DC diretto da James Gunn.

A confermarlo è stato il regista in persona in risposta a un fan sulla sua pagina. “Ehi James, inizierete a girare The Suicide Squad lunedì?” ha chiesto hecmago5. “Sono sul set in questo momento, proprio oggi” ha ribattuto il regista.

Se tutto procederà secondo i piani la produzione durerà fino al 31 gennaio.

Da quel momento il film entrerà in fase di post-produzione in attesa del 6 agosto 2021. Dopo, ricordiamo, James Gunn lavorerà a Guardiani della Galassia Vol. 3.

Ad ospitare le riprese Atlanta, in Georgia, anche se non è chiaro se la troupe avrà bisogno di girare sequenze in esterni.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo Suicide Squad (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

I nuovi arrivati saranno invece Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.