Come sapete ieri, in occasione del, la Warner Bros e la DC hanno celebrato gli 80 anni del Cavaliere Oscuro illuminando i cieli notturni di svariate città in tutto il mondo con l’iconico Bat-Segnale e organizzando eventi per i fan.

Il bagliore della sagoma del pipistrello ha illuminato il palazzo della Stazione Termini di Roma (vi abbiamo mostrato le immagini ieri sera), ma anche i gattacieli e i monumenti di tutto il mondo in successione, al tramontare del sole in ogni città.

Le maggiori città che hanno inviato il Bat-Segnale sono:

Tokyo, MAGNET by SHIBUYA109 all’incrocio di Shibuya

Berlino, Potzdamer Platz 11

Roma, Piazza dei Cinquecento – Facciata RomaTermini

Parigi, Galeries Lafayette

Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Londra, Senate House

San Paulo, presso Itaúsa – LMB

New York

Montreal, Complex Dupuis

Città del Messico, Torre Reforma

Los Angeles, City Hall

BATMAN DAY: LE FOTO DEL BAT-SEGNALE IN TUTTO IL MONDO

batman01

batman02

batman03

batman04

batman05

batman06

batman07

batman08

batman09

batman10

batman11

batman12























Fonte: WB