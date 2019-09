Todd Philips e Joaquin Phoenix hanno parlato della possibilità che, l’attesissimo film DC a ottobre nelle sale cinematografiche, possa rivelarsi un prodotto “pericoloso“, come suggerito da alcuni critici.

Lo stesso argomento ha indotto l’attore protagonista ad abbandonare un’intervista qualche giorno fa, ma nel corso di una chiacchierata con IGN le cose sono andate decisamente meglio.

“Il film prende una posizione sulla mancanza di amore, sui traumi infantili e sull’assenza di compassione del mondo” ha spiegato il regista sostenendo che chi critica il film senza averlo visto sbaglia. “Credo che le persone siano in grado di gestire un messaggio simile“.

Phoenix è poi intervenuto sostenendo la posizione di Philips:

Credo che per la maggior parte di noi sia facile capire la differenza tra giusto e sbagliato. E quelli che non ci riescono posso comunque interpretare qualunque cosa a modo loro. C’è chi interpreta male i versi di una canzone, chi i passaggi di un libro. Non credo sia responsabilità di un regista parlare al pubblico di morale o della differenza tra giusto e sbagliato.

Joker sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2019.

Il film ruoterà intorno all’iconico cattivo e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

