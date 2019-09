Su Reddit è apparsa una schermata dei film Marvel direttamente dalla versione di prova di Disney+, da alcuni giorni disponibile in Olanda.

L’immagine conferma un dettaglio non poco rilevante relativo alla piattaforma che debutterà a novembre negli Stati Uniti; i film Marvel (Avengers: Infinity War in questo caso) arriveranno sul portale assieme a una serie di materiale extra come scene tagliate e papere sul set.

Si tratta di una bella notizia per chi temeva di dover rinunciare ai contenuti speciali che solitamente accompagnano le uscite Dvd e Blu-Ray dei film; il salto al mondo dello streaming non avrà pertanto alcun impatto sulla proposta di contenuti premium.

Per il momento non è chiaro se i contenuti speciali saranno presenti nella loro totalità sulla piattaforma o se saranno limitati a un numero specifico. Oltre ai Marvel, è probabile che Disney+ proporrà materiale aggiuntivo anche per altri film.

Disney+ sarà disponibile dal 12 novembre non solo negli Stati Uniti e in Canada, ma anche in Olanda. La settimana dopo, il 19, sarà in Australia e Nuova Zelanda.

I consumatori potranno iscriversi a Disney+ online o attraverso app sulle piattaforme Apple, Google, Xbox One, Sony (Android TV o PlayStation 4) e Roku.

Per quanto riguarda l’Italia, al momento non sappiamo ancora quando arriverà nel nostro paese se non che entro la prima metà del 2020 verrà lanciata in tutta l’europa occidentale ed entro la fine del 2021 arriverà in tutto il mondo (inclusa America Latina).

In Olanda, il prezzo sarà di 6.99 euro al mese o 69.99 euro all’anno (ricordiamo che negli USA costerà 6.99 dollari, e in bundle con Hulu ed ESPN con 12.99 dollari).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!