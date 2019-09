La ascoltavamo continuamente sul set. Per la scena in cui Joaquin sale le scale, ad esempio, avevo fatto mettere un’enorme cassa alla base dei gradini. A volte gli facevo usare degli auricolari, li usavo anche io e tutta la troupe. Stavamo permettendo alla musica di vivere con noi ed è stato così per tutte le riprese.

Molti registi con cui ho lavorato usavano la musica sul set; può essere uno strumento molto efficace e di certo ne ho fatto uso. Ma per questo film è stato assolutamente fondamentale. La scena in cui ballo in bagno è stata quella in cui ho ascoltato la musica per la prima volta e ha avuto un enorme impatto sul modo in cui alla fine abbiamo scoperto il movimento giusto per quella sequenza. È stata assolutamente fondamentale per il personaggio.