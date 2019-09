Deadline segnala un nuovo aggiornamento sul live action Disney dedicato a

Stando a quanto riportato dal sito, tanto Cameron Cuffe (Krypton) quanto Jonah Hauer-King avrebbero effettuato delle prove, in quel di Londra, per la parte del principe Eric. I test si sarebbero tenuti lunedì presso gli studi di Pinewood.

La parte potrebbe quindi andare a uno dei due.

Qualche giorno fa, Harry Styles ha spiegato, nel corso di un’intervista, perché ha deciso di rifiutare la parte. Trovate tutto in questo articolo.

La Sirenetta, i dettagli noti finora

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy è in trattative per interpretare Ursula. Javie Bardem è invece in trattative per interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Le riprese dovrebbero partire nel corso del 2020 e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!