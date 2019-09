La Sony ha diffuso online i character poster di il film con Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Woody Harrelson sequel della zombie comedy datata 2009 diretta dache vedrà il ritorno dell’intero cast originale affiancato da Luke Wilson, Rosario Dawson, Zoey Deutch e Thomas Middleditch.

Potete vederli tutti nella galleria fotografica qua sotto!

In questo articolo trovate il nuovo promo internazionale del film, diffuso dalla divisione spagnola della Sony, in cui le immagini della pellicola sono accompagnate dalla musica dei Backstreet Boys.

Zombieland – Doppio Colpo arriva al cinema il 14 novembre!

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Double Tap uscirà il 18 ottobre negli Stati Uniti, per la regia di Ruben Fleischer.

A seguire potete leggere anche la sinossi ufficiale diffusa dalla Sony: