Collider riporta in esclusiva che la Sony Pictures ha ingaggiatoper scrivere un film suambientato nell’universo di Spider-Man.

Dopo il divorzio con i Marvel Studios sembra che la Sony non voglia perdere tempo e portare così avanti l’idea di un universo condiviso in modo indipendente.

Ricordiamo che Sazam e Sharpless di recente hanno lavorato al film di Morbius con Jared Leto, in arrivo la prossima estate.

Per il momento non è chiaro chi produrrà il progetto, ma il sito ritiene Avi Arad e Matt Tolmach probabili candidati visto che hanno già lavorato a Venom e a Morbius. Palak Patel della Sony si occuperà invece della supervisione per lo studio.

Anche nota come Cassandra Webb, Madame Web è stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità (come quelle psichiche) che le permettono di apparire alle persone in forma astrale.

Oltre ai fumetti è apparse anche nella serie animata di Spider-Man.

Cosa ne pensate dell’idea di un film su Madame Web? Ditecelo nei commenti!