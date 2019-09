Quante risorse ha impiegatoper ammucchiare la piramide di denaro in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan? A porsi la domanda è stato un utente di Reddit che non è nuovo a queste peculiari statistiche.

Dopo aver analizzato la trappola eccessivamente grande di Predators, l’enorme salto di Matthew McCnaughey in Il regno del fuoco e quanto veloce può correre Leatherface, ecco l’ultimo frutto degli studi di LundgrensFrontKick, che scrive:

Non sono il primo che prova a indovinare la quantità di denaro usata per comporre la piramide (qui, qui e qui). Sarebbe da sciocchi scervellarsi su una cosa che non può avere risposta. Piuttosto che concentrarmi sul denaro, ho preferito concentrarmi sul tempo impiegato per metterlo lì.