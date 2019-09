sta per sbarcare all’interno di, l’assistente virtuale di Amazon.

La multinazionale di Jeff Bezos ha annunciato durante un evento tenutosi a Seattle che, nel corso di quest’anno, sarà possibile scaricare, alla modica cifra di 99 centesimi il “Jackson Voice Pack”, primo di una serie di pacchetti con “guest voice” di celebrità da implementare nel dispositivo a partire del 2020.

Dopo aver installato il pacchetto, l’utente non dovrà fare altro che dire (ovviamente in inglese) “Alexa, presentami Samuel L. Jackson” per poi scegliere se consentire all’assistente virtuale di usare o meno un linguaggio esplicito. Amazon ha spiegato che fra i comandi disponibili ci saranno, ad esempio, “Alexa, domanda a Samuel L. Jackson da dove proviene”, “Alexa, voglio che Samuel mi svegli alle 7” o “Alexa, fai cantare Buon Compleanno a Sam Jackson”. La compagnia ha puntualizzato che non sarà possibile chiedere aiuto per lo shopping, le liste, i promemoria o le skill.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!