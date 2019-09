Il mangaka Tsukasa Hojo (City Hunter, Occhi di gatto) è uno dei fondatori del concorso fumettistico Silent Manga Audition, che ogni anno premia autori da tutto il mondo in gara tra loro con brevi racconti dallo stesso tema e privi di dialoghi. Tra questi, nelle ultime edizioni hanno vinto diverse firme italiane, come Elena Vitagliano, Adriano Barone, Simone Sanseverino e Massimo Dall’Oglio. Lo studio nipponico North Star Pictures ha annunciato che il prossimo 15 novembre porterà nelle sale giapponesi Angel Sign, antologia cinematografica che adatterà in live action cinque storie vincitrici del Silent Manga Audition.

Ogni episodio verrà girato in una differente nazione asiatica e diretto da un affermato regista locale. Ci saranno inoltre un prologo e un epilogo interamente firmati da Tsukasa Hojo, che oltre alla sceneggiatura si occuperà per la prima volta degli storyboard e della regia. Nonostante alcune sue popolari opere a fumetti siano arrivate sul grande schermo, è la prima volta che il mangaka lavora in prima persona su un prodotto cinematografico.

Per omaggiare il concorso a fumetti da cui scaturisce la pellicola, tutte le storie saranno prive di dialoghi, così che siano le immagini e la musica a dare voce ai personaggi.

Queste le sinossi ufficiali dei cinque episodi di Angel Sign, a cominciare da Beginning and Farewell, basato sul manga dell’autore tedesco Vincent Lange:

Il matrimonio duraturo di una coppia di amanti che si conoscono fin dall’infanzia va in frantumi quando lei muore. Il cane del disperato marito cercherà di ricordare al proprio padrone il significato della vita.

SKY SKY, basato sul fumetto del tailandese Prema-Ja:

Una ragazzina soffre per la morte del suo cane, ma il padre le infonde speranza dicendole che ora la sua casa è tra le nuvole. Lei deciderà quindi di dirgli addio con un disegno, ma poi avviene un miracolo…

Thirty and A Half Minutes, basato sul manga del vietnamita Snippy MJ:

Una donna è bilico tra la vita e la morte mentre sta partorendo. L’Oscura Mietitrice attende l’orario pattuito, ma una musica misteriosa inizia a suonare e appare una farfalla miracolosa… la madre in attesa riuscirà a ottenere più tempo?

Father’s Gift, basato sul manga del brasiliano Ichirou:

Un padre regala alla figlia un robot per aiutarla a superare la perdita della madre, ma quando la ragazzina resta sola, una misteriosa farfalla blu appare e dà vita a un miracolo.

Back Home, basato sul manga dell’autore vietnamita Vu Dinh Lan:

Un padre parte per la guerra e promette alla figlia che tornerà da lei. Alla fine del conflitto, l’uomo si rende conto che non potrà mantenere la promessa… finché non fa la sua apparizione una misteriosa farfalla blu.

