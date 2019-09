Continua la corsa di: il film di Quentin Tarantino incassa altri 434mila euro venerdì al box-office italiano, salendo così a quasi 7.7 milioni di euro. Già oggi supererà abbondantemente gli 8 milioni di euro.

Sale al secondo posto Ad Astra: la pellicola con Brad Pitt, presentata al Festival di Venezia, incassa 145mila euro salendo così a 237mila euro in due giorni. Subito sotto, Rambo – Last Blood incassa 137mila euro e sale a 266mila euro in due giorni. Quarta posizione per Yesterday, che incassa 77mila euro e sale a 131mila euro in due giorni. Chiude la top-five Il Re Leone, che incassa altri 48mila euro e sale a 36.8 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: Dora e la Città Perduta si piazza al sesto posto con 43mila euro e sale così a 68mila euro in due giorni. Ottavo posto per Vivere, che incassa 36mila euro e sale a 60mila euro in due giorni, mentre Shaun, Vita da Pecora – Farmageddon incassa 30mila euro e sale a 50mila euro in due giorni.