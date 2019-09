Con l’ annuncio che la Sony e la Disney hanno trovato un accordo e lavoreranno insieme anche al terzo film del reboot di Spider-Man con protagonista Tom Holland, è ora ufficiale: nel 2021 usciranno quattro film ambientati nell’Universo Cinematografico Marvel, per la prima volta da quando è stato lanciato.

In più di dieci anni di storia, i Marvel Studios hanno distribuito in media due film all’anno, salendo poi a tre a partire dal 2017, ma mai era capitato che ve ne fossero di più.

La Fase 4 dell’UCM inizierà l’anno prossimo con due pellicole, Black Widow e Gli Eterni, accompagnate dalla prima serie Marvel sulla piattaforma streaming Disney+. Nel 2021, invece, usciranno in sala Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (febbraio), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (maggio) e Thor: Love and Thunder (novembre), cui si aggiunge il terzo Spider-Man (luglio), oltre alle serie per Disney+. Si tratta di un’impresa produttiva non indifferente, anche perché le serie annunciate (WandaVision, Loki, What If…? e Hawkeye usciranno tutte nel 2021) saranno alquanto impegnative per la compagnia.

Non è quindi da escludere che vi siano dei cambiamenti nella lineup (anche se il 2022 è già abbastanza pieno), nonostante al Comic-Con di San Diego Kevin Feige avesse sottolineato di voler annunciare solo lo slate a breve termine proprio per evitare situazioni come quella in cui si trovarono i Marvel Studios con la cancellazione di Inhumans.

