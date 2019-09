Venerdì scorso la Disney e Sony hanno annunciato di aver trovato un nuovo accordo per produrre insieme il sequel die oggi tocca a ulteriori dettagli in merito a tutta la vicenda.

La notizia, prima di tutto, è stata commentata dall’amministratore delegato della Disney Bob Iger che non ha avuto troppo problemi a definirla “faida”, come potete vedere dal tweet diffuso poche ore dopo l’annuncio.

“La faida su Spider-Man di Disney-Sony si conclude. Kevin Feige produttore del sequel!” ha scritto. “La notizia mi scalda il cuore! Grazie Sony!“.

Disney-Sony @SpiderMan feud ends. Kevin Feige to produce sequel!!!

This certainly warms my heart! Thank you @Sony! — Robert Iger (@RobertIger) September 27, 2019

Come già detto, il nuovo accordo tra le due major prevede che la Disney finanzi il 25% del budget della pellicola ricevendo in cambio il 25% degli incassi, mentre la Sony continuerà a ricevere una commissione per la distribuzione.

Deadline riporta inoltre che nonostante la Sony sia decisa a portare avanti il proprio universo Marvel con titoli come Venom 2, i Sinistri Sei, Morbius (e Madame Web), i due studi sarebbero aperti ad altre forme di collaborazione; alla stessa cosa aveva alluso Feige nella sua dichiarazione ufficiale:

Spider-Man è anche l’unico eroe con il super potere di attraversare gli universi cinematografici, così mentre la Sony continuerà a sviluppare il suo Ragnoverso, non si può mai sapere quali sorprese ci riserverà il futuro…

Per i dettagli bisogna attendere, ma pare che i Marvel Studios si siano già accaparrati la presenza di Tom Holland per un altro film dell’UCM, anche se non è stato ancora annunciato quale.

“È una notizia meravigliosa” ha commentato Amy Pascal, che tornerà come produttrice del terzo Spider-Man di Jon Watts (ora in trattative).

“La storia di Peter Parker ha avuto una sterzata molto forte in Far From Home e non potrei essere più felice all’idea che lavoreremo assieme per scoprire come andrà avanti il suo viaggio. Si tratta di una collaborazione vincente per gli studi, per il franchise e per i fan e ne sono felicissima“.