Nelladell’Universo Cinematografico Marvel non è previsto un. Tuttavia non è escluso che prima o poi i Marvel Studios non vogliano realizzare un terzo capitolo cinematografico dedicato all’uomo formica. In tal senso Variety ha voluto a chiedere a(che in Ant-man and the Wasp veste i panni di Janet Van Dyne) se sarebbe disposta a tornare nei panni del suo personaggio in un ipotetico terzo capitolo. La sua risposta è stata ovviamente positiva: “È possibile, se venisse realizzato. Oh si”.

Qua sotto trovate l’intervista:

Michelle Pfeiffer is down for a third #AntMan pic.twitter.com/bWGQ6uN0Hq — Variety (@Variety) October 1, 2019

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed ed è uscito il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

