Fin da quando le prime immagini disono approdate in rete molti fan hanno notato un dettaglio molto particolare nel personaggio di, interpretato come sappiamo da. Secondo alcuni utenti il look scelto per il personaggio sarebbe molto simile a quello di, noto personaggio di Dragon Ball.

Lo stesso Jordan è un grande fan di manga e fumetti, e parlando con HighSnobiety ha voluto parlare della bizzarra questione riguardo il look del villain:

Non riesco a ricordare se ne abbiamo parlato con Ryan [Coogler, il regista]. Non sono sicuro fosse una cosa intenzionale. Pensavo fosse una cosa figa, anche se una simpatica coincidenza.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.