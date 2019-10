Netflix ha annunciato oggi ufficialmente il cast di, il nuovo film di Sydney Sibilia da lui scritto insieme a Francesca Manieri e tratto dalla storia vera di Giorgio Rosa e dello stato indipendente che fondò nel ’68 al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, incarnando il sogno di una generazione.

Il film sarà un originale Netflix e verrà prodotto da Groenlandia di Matteo Rovere, che dichiara:

Questo film è un progetto unico, ambizioso, non solo perché racconta una pagina fondamentale del nostro Paese che sono in pochi a ricordare, ma perché lo fa tirando in ballo ideali e argomenti universali. Una storia di libertà, fratellanza, partecipazione, che non può che parlare a tutti. È per questo che siamo orgogliosi di aver trovato un partner internazionale così importante, che ha deciso di sostenere un film complesso e di dimensioni viste raramente nel nostropaese. Con Netflix abbiamo garanzia di qualità e diffusione internazionale. Possiamo parlare al mondo, certi che il mondo si riconoscerà in questa storia tutta italiana, e ne sarà conquistato.