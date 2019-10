Il magazine, che ha dedicato la cover story dell’edizione di novembre proprio all’attesissima pellicola della Lucasfilm, riporta ora sul proprio sito le dichiarazioni del co-sceneggiatore Chris Terrio che, alla rivista, ha avuto modo di spiegare i due concetti cardine, o meglio, le due domande chiave intorno alle quali la pellicola è stata strutturata.

La prima è abbastanza semplice: “Chi è Rey?”. Che è una domanda che le persone non si fanno solo in senso letterale, ma anche in senso spirituale. Come è possibile che Rey possa diventare l’erede spirituale degli Jedi? Siamo tornati al “Chi è Rey?” e al come si possa fornire la risposta più soddisfacente non solo di fatto – perché chiaramente le persone sono curiose di sapere se ci sia altro da conoscere nella storia di Rey – ma, cosa ben più importante, chi sia lei come personaggio. Al come possa trovare il coraggio e la forza interiore necessaria al portare avanti quello che ha ereditato.

La seconda è “Quanto è potente la Forza?”. Suona un po’ semplice, ma in realtà quando ti avvicini al concetto è questa sorta di Kōan zen su cui ti ritrovi a meditare, non in senso letterale con delle pose Yoga o robe del genere, se ne discute nei termini del “Che cos’è la Forza e quanto è potente?”. Queste due cose sono davvero molto importanti.